Череповецкие спасатели и медики вытащили палец младенца из спиннера

В Череповце спасателей и медиков пришлось вызвать к семимесячной девочке, чей палец застрял в спиннере. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Вологодской области на своей странице во «ВКонтакте» в четверг, 20 июля.

Инцидент произошел поздно вечером 19 июля. Младенец засунул палец в отверстие одной из лопастей игрушки, однако достать его оттуда сразу не получилось.

Первоначально на помощь ребенку родители вызвали врачей, однако тем пришлось привлечь сотрудников службы спасения. Они отделили пластиковую часть игрушки от металлического подшипника, который затем решили снимать в больнице. В итоге палец удалось освободить, девочка не пострадала.

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18 июля Роспотребназдор сообщил о решении проверить влияние спиннеров на здоровье детей и возможные негативные последствия их использования. В ведомстве не рекомендовали приобретать игрушку с рук, а также посоветовали проверять ее на наличие сломанных частей. Кроме того отмечалось, что дошкольникам играть с ней лучше всего только под присмотром взрослых.

В июне авторы YouTube-канала «Гараж 54» сварили «спиннер» из трех автомобилей ВАЗ-2109.

Спиннер — вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями. Весной 2017 года она приобрела необычайную популярность.