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Импорт пластмассовых игрушек в Россию вырос на треть из-за спиннеров

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Импорт пластмассовых игрушек в России во втором квартале текущего года вырос на 32 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, до 68,8 миллиона единиц. Всего в страну было ввезено таких товаров на 24,8 миллиона долларов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные таможенной службы.

По словам президента Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонины Цицулиной, на динамику импорта повлияла в том числе мода на спиннеры — шарикоподшипник, вокруг которого крутятся три или более лепестка. «Из-за разницы в курсах последние два года был спад ввоза — заказывали игрушки по минимуму. Теперь укрепился рубль, и рынок оживился. Кроме того, появилась модная игрушка, которой раньше не было. Спиннеры — дешевый и легкий по весу товар, и в количественном выражении их закупают много», — сказала она газете. Однако популярность игрушки, по словам Цицулиной, уже падает.

По данным исследования Aliexpress и «Яндекс.Денег», на которые ссылается издание, «спиннер» — по-прежнему самый популярный запрос у российских пользователей интернет-магазина. Вместе с тем в августе эту игрушку искали на 70 процентов меньше, чем в середине лета.

Спиннер — популярная игрушка-антистресс. В сети спиннерам посвящено огромное количество шуток. Представители самого популярного порносайта PornHub рассказали, что фиджет-спиннер стал лидером среди майских запросов.

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