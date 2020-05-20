В Венгрии запретили смену пола

Парламент Венгрии — Национальное собрание — юридически запретил смену пола. Теперь в этой стране трансгендеры не смогут зафиксировать в документах иную половую принадлежность, сообщает BBC News.

В поддержку законопроекта о невозможности де-юре поменять пол, указанный в свидетельстве о рождении, проголосовали 133 депутата, против — 57. Правительство во главе с премьер-министром Виктором Орбаном считает, что принятый документ положит конец правовой путанице, не мешая при этом проявлять индивидуальность.

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Теперь документ должен подписать президент страны Янош Адер. Отмечается, что местные правозащитники собираются отговорить его от этого. Они опасаются, что закон усугубит дискриминацию в отношении ЛГБТ-граждан.

Ранее сообщалось, что Венгрия без объяснения причин отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе «Евровидение». Это произошло на фоне роста гомофобных настроений в стране.

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