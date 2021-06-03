Венгрия подписала 15-летний контракт с «Газпромом»

Власти Венгрии подписали 15-летний контракт с «Газпромом» на поставку российского газа, сообщил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, которого цитирует Reuters.

Контракт с «Газпромом» станет одним из источников поставок газа в Венгрию. В последние годы Будапешт стремится диверсифицировать закупки. Среди прочего страна имеет действующий контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) через порт в Хорватии с британско-нидерландской Shell.

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До сих пор единственным каналом доставки газа из Россию в Венгрию был трубопровод, пролегающий через территорию Украины. Однако теперь Будапешт рассчитывает на поставки через новый газопровод «Турецкий поток», проходящий в том числе через Сербию. Запуск последнего участка запланирован на октябрь.

Детали нового контракта, в том числе стоимость топлива и объем закупок, Сийярто не раскрыл, отметив лишь, что цены будут «гибкими», а стороны смогут согласовывать детали по мере исполнения контракта.

Венгрия нередко сталкивается с претензиями Евросоюза из-за закупок российского газа. Брюссель утверждал, что так Будапешт ставит под угрозу энергетическую безопасность — собственную и всего объединения. В ответ власти страны заявляли, что стремятся максимально диверсифицировать закупки.