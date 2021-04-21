Украина предложила «Газпрому» увеличить прокачку газа

Глава газотранспортной системы Украины Сергей Макогон предложил «Газпрому» воспользоваться мощностями его компании для прокачки дополнительных объемов газа в Европу. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

По его словам, этим летом российской госкомпании предстоит сложный сезон, поскольку европейские подземные газохранилища (ПХГ) сильно опустели за зиму. В связи с этим компания вновь подтвердила, что готова поспособствовать решению проблемы.

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При этом если «Газпром» не захочет бронировать дополнительные мощности сам, то Украина может предложить альтернативное решение. Речь идет о покупке газа европейскими трейдерами на российско-украинской границе.

Ранее «Газпром» сообщил, что новый сезон летней закачки газа станет самым масштабным с 2011 года. При этом в последние две недели на фоне похолодания в Европе хранилища вновь стали пустеть, и только 17 апреля рост запасов возобновился.

По итогам зимнего периода, завершившегося 25 марта, в ПХГ заполнено на 29,71 процента. За это время европейские потребители выкачали оттуда 65,6 миллиарда кубометров. По состоянию на 17 апреля хранилища заполнены на 28,93 процента.

Ранее стало известно, что «Газпром» забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности Украины на май. Компания запросила дополнительные 15 миллионов кубометров в сутки, что увеличивает объем прокачки в два раза по сравнению с предыдущими месяцами.