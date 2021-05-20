В «Газпроме» заявили о рекордной потребности Европы в газе

Запасы газа в Европе находятся на рекордно низком уровне, пополнить их не получается из-за холодной погоды. Об этом заявила зампред правления «Газпрома» Елена Бурмистрова, ее цитирует РБК.

По ее словам, переизбытка топлива и, как следствие, низкого спроса на него в регионе, как было в прошлом году, ожидать не приходится. Напротив, потребность очень высока, отставание в объемах закачки от графика по-прежнему сохраняется.

В конце апреля в подземных хранилищах газа (ПХГ) в Европе и Турции было только 33,6 миллиарда кубометров. Это в два раза меньше, чем в те же сроки в прошлые годы.

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Вместе с тем Бурмистрова подчеркнула, что «Газпром» не пытается искусственно поддерживать высокие цены в Европе. Она отвергла обвинения в том, что именно этот фактор объясняет малый объем поставок через украинскую газотранспортную систему. Представительница компании указала, что объем поставок определяется заявками покупателей.

В ходе той же пресс-конференции Бурмистрова рассказала, что на завершение строительства газопровода «Северный поток-2» влияют сразу несколько факторов, среди них погодный. В связи с этим она отказалась говорить о конкретных сроках завершения работ.

В конце апреля новый глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко пообещал усилить давление на «Газпром» и не исключил подачу новых исков. Своей задачей он назвал добиться переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Украиной, а также не допустить, чтобы российская компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы.