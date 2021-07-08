Падение мировых цен на еду обошло стороной Россию

Цены на еду в мире в июне упали впервые за последний год, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Индекс продовольственных цен в этом месяце составил 124,6 пункта, что на 2,5 процента ниже, чем в мае. До этого индекс рос на протяжении 12 месяцев подряд.
Заметно подешевели растительные масла — индекс цен на них опустился за месяц на 9,8 процента до четырехмесячного минимума, а также зерновые (минус 2,6 процента к маю). В незначительной степени подешевела молочная продукция. Это падение помогло компенсировать небольшое подорожание сахара и рост индекса цен на мясо на 2,1 процента.
При этом общая тенденция к удешевлению продовольствия, если судить по потребительским ценам, обошла стороной Россию. По данным Росстата, в июне продукты в стране в месячном выражении подорожали на 0,69 процента. За год же цены выросли на 7,9 процента, что уже не противоречит мировым показателям — индекс продовольственных цен ФАО также увеличился на годовом уровне.
В целом же за год в России общий рост цен в июне ускорился до 6,5 процента, что стало рекордным значением с сентября 2016 года. Банк России считает, что годовая инфляция должна находиться на уровне 4 процентов, и, поскольку сейчас этой цели достичь не удается, планирует пересмотреть денежно-кредитную политику и по-новому бороться с ростом цен.