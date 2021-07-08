Минсельхоз оценил перспективы подорожания молока

Министерство сельского хозяйства России не видит оснований для резкого подорожания молока. Перспектива сохранения текущих цен обеспечена ростом производства и мерами поддержки со стороны государства, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

За последний год рост отпускных цен сопоставим с уровнем инфляции, оценили в Минсельхозе. «С начала текущего года стоимость сырого молока снизилась на 0,8 процента, сухого цельного — на один процент, а пастеризованного — выросла на 1,7 процента. Цена сливочного масла увеличилась на 1,5 процента, сыра — на 0,3 процента», — подчеркнули в министерстве.

Там также добавили, что за пять первых месяцев года производство молока в сельхозорганизациях выросло на 1,9 процента по сравнению с тем же периодом в 2020 году. Минсельхоз рассчитывает на то, что оно будет нарастать и в дальнейшем, а итоговые объемы в 2021 году составят не менее 32,6 тонны. Это должно положительно сказаться на ситуации в отрасли, полагают в ведомстве.

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Кроме этого, сдерживанию цен способствует государственная поддержка, которая помогает сократить издержки производителей. Речь идет о льготных кредитах для животноводов, субсидиях и грантах, а также о таможенно-тарифных мерах регулирования рынка зерна, которые, по данным ведомства, способствовали снижению стоимости кормов.

При этом, по данным «Коммерсанта», в ряде российских регионов объемы заготовки кормов резко упали из-за жары. Это создало угрозу сокращения поголовья скота и резкого роста цен на молоко. Издание сообщило, что в Минсельхозе по состоянию на 5 июля отметили сокращение объемов заготовки кормов, составившее 15 процентов на годовом уровне.

В начале июля россиян уже предупреждали о перспективе подорожания молока на 7-10 процентов, что в отрасли объясняли «сохранением необходимой рентабельности». В июне производители молока жаловались, что себестоимость производства сырого молока и готовой молочной продукции в России растет сильнее, чем цена реализации. Там опасались трудностей для отрасли и указывали на удорожание кормовой базы, удобрений и энергоресурсов.