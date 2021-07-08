В России приготовились к резкому росту цен на молоко

Из-за аномально жаркой погоды в ряде российских регионов упали объемы заготовки кормов для животноводов. Такая ситуация может привести к сокращению поголовья скота, а значит, и к резкому росту цен на молоко, пишет «Коммерсантъ».

Директор департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза Дмитрий Бутусов в ходе совещания оперативного штаба указал, что на 5 июля заготовлено на 15 процентов меньше кормов, чем годом ранее. На данный момент обеспеченность кормами находится на уровне 15 процентов, что вызывает тревогу.

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В ведомстве рекомендовали органам управления агропромышленным комплексом провести инвентаризацию кормов, чтобы понимать, сколько их осталось. Кроме того, корма могут начать перераспределять между регионами.

Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов полагает, что если придется пойти на вторую меру, то увеличенное плечо доставки приведет к росту стоимости кормов. А это, в свою очередь, все равно спровоцирует рост себестоимости, а значит, и конечного продукта. При этом за последний год себестоимость и без того выросла на 16-18 процентов из-за увеличения в цене белковых кормов, премиксов и других товаров.

Заместитель гендиректора «Дамате» Андрей Григоращенко указывает, что некоторые животноводы уже сокращают поголовье, потому что его нечем кормить.

Ранее гендиректор компании «Молвест» Анатолий Лосев заявил, что в текущих условиях производителям придется повысить отпускные цены на продукцию на семь-десять процентов для сохранения рентабельности. А месяц назад Белов отмечал, что себестоимость молока и молочной продукции растут быстрее, чем цена реализации.