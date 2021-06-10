Российские производители пожаловались на слишком низкие цены на молоко

Себестоимость производства сырого молока и готовой молочной продукции в России растет сильнее, чем цена реализации, и это может привести к трудностям для отрасли, заявил гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов, которого цитирует ПРАЙМ.

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В организации подсчитали, что по итогам апреля себестоимость производства сырого молока выросла на 18 процентов по сравнению с ростом в пределах 9 процентов в апреле прошлого года. Цена реализации же выросла лишь на 4 процента.

Что касается себестоимости готовой молочной продукции, то она выросла в диапазоне от 5 до 8 процентов, а цены выросли в среднем примерно на 3 процента.

«Мы не ожидаем, что в ближайшее время может быть существенная корректировка себестоимости. Она, скорее всего, останется на достаточно высоком уровне, и это может повлиять на готовность инвесторов вкладывать в молочную отрасль и в принципе на доходность. С рынка будут вымываться небольшие и средние хозяйства, способствуя консолидации индустрии», — сказал Белов.

Рост себестоимости он объяснил удорожанием кормовой базы, удобрений и энергоресурсов, а также ростом зарплат и ситуацией с курсом валют.

На проблему с подорожанием удобрений уже указывали и власти Краснодарского и Ставропольского края, которые обратились с жалобой в Министерство сельского хозяйства. Представитель сельскохозяйственной отрасли при этом заметили, что из-за роста цен под угрозой может оказаться урожай следующего года.

В конце мая на низкие цены на свою продукцию пожаловались также производители яиц. Чтобы не допустить дефицита, в Министерстве промышленности и торговли призывали ретейл повысить закупочные цены.

Министерство сельского хозяйства, в свою очередь, предложило производителям куриных яиц и торговым сетям работать на основе прямых контрактов.