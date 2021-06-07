В России нашли способ избежать дефицита яиц

Министерство сельского хозяйства России предложило производителям куриных яиц и торговым сетям работать на основе прямых контрактов. В ведомстве считают, что эта мера поможет избежать сокращения производства и дефицита продукции, передают «Известия».

Прямые договоры позволяют поставщику и покупателю фиксировать цену продукта на полгода или год. Так, на электронных торгах в начале июня оптовая цена на десяток яиц составила от 42 до 48 рублей. Однако себестоимость их производства — 49–52 рубля, согласно информации Росптицесоюза.

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При этом стоимость десятка яиц в магазинах уже достигает от 74 до 110 рублей, сообщили в Национальном союзе птицеводов. Организация также предложила ретейлерам работать с прямыми контрактами и попросила уменьшить розничные цены, чтобы повысить оборот продукции. С помощью этих действий получится увеличить закупочные цены на продукт.

В Росптицесоюзе подчеркнули, что на рынке присутствует множество компаний, которые производят различную по себестоимости продукцию. Поэтому их переход на прямые контракты потребует времени, заключили в организации.

Ранее российские власти призвали повысить цены на яйца. Таким образом Минпромторг задумал не допустить сокращения поголовья кур и дефицита в дальнейшем. Закупочная стоимость яиц снизилась из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек.