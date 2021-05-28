Минсельхоз ответил на сообщения о риске дефицита яиц

Минсельхоз не ожидает дефицита яиц в России и оценивает ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную . Так в ведомстве ответили на сообщения СМИ о возможной нехватке этой продукции, передает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что благодаря комплексу мер поддержки отрасли цены производителей на куриные яйца значительно снизились за последние несколько недель после роста в начале года. Так, по состоянию на 26 мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5 процента, второй категории - на 10,9 процента. Одной из причин этого стало снижение цен на зерновые культуры.

В Минсельхозе также указали, что в весенне-летний период цены производителей на яйца снижаются за счет уменьшения затрат на электроэнергию, тепло и другие факторы, влияющие на себестоимость. Кроме того, стабильная ситуация на рынке сохранится и в дальнейшем благодаря новым мерам поддержки, в частности, увеличению максимального размера льготного кредита для производителей.

Ранее 28 мая газета «Ведомости» сообщила, что производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что их закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек. Генеральный директор Росптицесоюза Галина Бобылева предупредила, что производители не смогут долго работать себе в убыток и станут сокращать поголовье, что может обернуться дефицитом яиц.