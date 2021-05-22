Жириновский предложил создавать магазины для бедных в России

В России следует создавать специальные магазины для бедных, цены в которых будут фиксированными. С таким предложением в эфире радио «Комсомольская правда» выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

По словам политика, для малоимущих россиян следует создавать специальные магазины, в которых они смогут покупать товары по сниженным ценам. Кроме того, испытывающим финансовые трудности гражданам можно было бы бесплатно раздавать изъятые санкционные продукты.

«Давайте откроем магазины для бедных. Вот там фиксированные цены. Давайте не уничтожать продукты. Миллионы тонн уничтожаем продуктов. Давайте отдадим бесплатно бедным!» — призвал Жириновский.

При этом он раскритиковал идею о регулировке и заморозке цен государством во всех других случаях, поскольку это приведет к сокращению производства продукции. «Человечество все это испытало. Там, где регулируют цены, конец экономике», — подчеркнул лидер ЛДПР. Он напомнил, что аналогичная ситуация наблюдалась в СССР: цены были «твердыми», но выбор — маленьким.

В апреле сообщалось, что сфера торговли уже начала приспосабливаться к сокращению доходов россиян, запуская проекты «магазинов для бедных».