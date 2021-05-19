«Пятерочка» отреагировала на слухи о новых магазинах для бедных

В Х5 Retail отреагировали на информацию о запуске нового формата магазинов «Пятерочка» с сокращенным ассортиментом и сниженными ценами. Комментарий представителя ретейлера есть в распоряжении «Ленты.ру».

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке сообщил о слухах, что из-за падения доходов населения и роста уровня бедности в X5 решили помимо сети дискаунтеров «Чижик» развивать «Пятерочки» с сокращенным ассортиментом и операционными расходами.

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Однако в ретейлере утверждают, что «Чижик» остается единственным дискаунтером. Как и планировалось, к концу мая преимущественно в Москве и области появятся десять таких магазинов.

Вместе с тем адаптация «Пятерочки» к разным регионам и локациям ведется уже два года. По словам представителя X5, работа над созданием магазинов с разным ассортиментом, в том числе более и менее дорогим, более и менее широким, идет в обычном режиме. Никаких принципиальных изменений в этом процессе нет.

В последнее время крупнейшие торговые сети России активно тестируют сегмент дискаунтеров. Например, «Магнит» развивает сеть магазинов «Моя цена», а «Лента» — «365+». Кроме того, на рынке наметилась тенденция к укрупнению, что позволяет снизить операционные расходы. Почти одновременно «Магнит» сообщил о покупке Дикси, а «Лента» — «Билла Россия».