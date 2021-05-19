«Лента» купит «Билла Россия» и уничтожит бренд

Торговая сеть «Лента» сообщила о покупке «Билла Россия». Как говорится в пресс-релизе на сайте ретейлера, стоимость сделки составит 215 миллионов евро.

После покупки торговая марка «Билла Россия» будет уничтожена. Все гипермаркеты сети переведут под бренд «Лента», а их логистическую инфраструктуру интегрируют в общую сеть.

Материалы по теме На вес золота Сколько на самом деле стоят продукты в супермаркетах России, Европы и остального мира? Исследование Давай на спор. Банки обещают россиянам легкие деньги. Почему доверчивые клиенты редко остаются в выигрыше?

По словам гендиректора «Ленты» Владимира Сорокина, сделка удвоит общее количество супермаркетов сети, в том числе обеспечит торговые площади в центральных районах Москвы. После ее завершения общая доля «Ленты» на рынке продуктового ретейла Москвы и области составит около трех процентов.

«Билла Россия» управляет супермаркетами совокупной торговой площадью 138 051 квадратных метров. Большинство из точек находятся в Москве и Московской области

Сделку должны закрыть летом текущего года. Для этого необходимо получить одобрение со стороны Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

Накануне сеть супермаркетов «Магнит» объявила о покупке торговой сети «Дикси», в которую входят 2,6 тысячи магазинов. Предполагаемая сумма сделки составляет 92,4 миллиарда рублей. Однако в отличие от «Биллы», бренд сохранится, изменений в его руководстве также не планируется.