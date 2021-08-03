«Лента» купила сеть «Билла Россия»

Продуктовый ретейлер «Лента» объявил о завершении сделки по покупке сети «Билла Россия». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании. Стоимость сделки оценивается в 225 миллионов евро.

«В результате приобретения, одобренного Федеральной антимонопольной службой России в июле 2021 года, "Лента" станет вторым оператором супермаркетов в Москве и Московской области по количеству магазинов», — говорится в сообщении. В течение года компания планирует интегрировать в свою сеть 161 супермаркет и также сотрудников «Биллы».

Материалы по теме Отрицательный рост. Мировая экономика восстанавливается, но все вокруг дорожает. Почему так происходит? Ненасытные. Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?

«Экспансия в сегменте супермаркетов является стратегическим приоритетом для "Ленты". Эта сделка ускорит трансформацию компании, позволив мгновенно удвоить наше присутствие в этом сегменте», — уверен генеральный директор компании Владимир Сорокин.

О покупке сети «Билла Россия» «Лента» объявила 19 мая. Речь шла о сделке на сумму 215 миллионов евро.

В середине июня «Лента» заключила соглашение о покупке пермской розничной сети «Семья», четвертого по величине ретейлера в регионе. Сумма сделки составит 2,35 миллиарда рублей. Рабочие места более трех тысяч сотрудников пермской компании будут сохранены. Гипермаркеты перейдут под бренд «Ленты». Супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту».