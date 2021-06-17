«Лента» объявила о покупке второй розничной сети за месяц

Сеть магазинов «Лента» заключила соглашение о покупке пермской розничной сети «Семья», четвертого по величине ретейлера в регионе. Сумма сделки составит 2,35 миллиарда рублей, объявляется в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Рабочие места более трех тысяч сотрудников пермской компании будут сохранены, гипермаркеты перейдут под бренд «Ленты», супермаркеты будут переименованы в «Супер Ленту», а магазины у дома — в «Мини Ленту». Это стало уже вторым объявлением о грядущем поглощении за последний месяц. В мае «Лента» сообщила, что купит сеть «Билла Россия».

«Семья» управляет в Перми и Пермском крае 75 магазинами. После приобретения этой компании доля «Ленты» на рынке розничной торговли продуктами в регионе составит около 7 процентов. Сделка должна быть закрыта летом 2021 года, если необходимое одобрение даст Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России.

О покупке сети «Билла Россия» «Лента» объявила 19 мая. Речь шла о сделке на сумму в 215 миллионов евро, она также должна быть закрыта летом этого года при условии одобрения ФАС.

В июне стало известно и о других возможных изменениях в российском продуктовом ретейле: переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса» ведет «Яндекс», который рассчитывает на синергию с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». В мае о покупке сети «Дикси» объявила компания «Магнит».