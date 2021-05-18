«Магнит» купит «Дикси»

Сеть супермаркетов «Магнит» объявила, что в скором времени купит магазины одного из конкурентов — сети «Дикси». Об этом говорится в сообщении на сайте «Магнита».

В рамках сделки ритейлер должен выкупить 2,6 тысячи магазинов «Дикси», большая часть которых расположена в Москве и Санкт-Петербурге. При этом все они продолжат работать под нынешним брендом, также сохранится руководство «Дикси».

Сумма сделки составит 92,4 миллиарда рублей. Она будет профинансирована из собственных средств «Магнита», а также не использованных ранее кредитных линий и закрыта к концу августа.