«Магнит» создал новый формат магазинов

Торговая сеть «Магнит» сообщила о создании нового формата магазинов. Первая точка открылась в Краснодаре, это хозяйственный магазин у дома под названием «Магнит Мастер», сообщает VTimes.

Площадь торгового зала, согласно планам ретейлера, должна составлять 50-150 квадратных метров. Вскоре в городе появится второй такой магазин, а после подведения итогов их работы ретейлер примет решение о расширении формата.

Вывеска формата оформлена в синем и желтом цветах, а на логотипе — молоток-гвоздодер. Продают в нем товары для ремонта, посуду, бытовую химию, косметику и сезонные товары.

Заместитель гендиректора «Магнита» Руслан Исмаилов подчеркнул, что это эксперимент для России — на этот рынок в малом формате крупные игроки пока не выходили, он полностью занят несетевыми магазинами и лавками. По его словам, в компании считают, что ниша станет удачной, и им удастся перетянуть покупателя от так называемых магазинов «1000 мелочей».

Для «Магнита» это не первый эксперимент за последний год. Ранее торговая сеть запустила дискаунтеры «Моя цена», а в 2021 году начала тестировать киоски под брендом «Магнит Go». Кроме того, компания вводит возможность платить за покупки с помощью биометрии. Этот сервис доступен в отдельных точках в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону.