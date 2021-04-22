Россияне смогут расплатиться за продукты взглядом

Один из крупнейших ретейлеров в России — сеть «Магнит» — начал вводить в фирменных магазинах возможность платить за покупки с помощью биометрии. К лету россияне смогут расплачиваться при помощи взгляда, к сервису в партнерстве со Сбербанком готовятся подключить 100 торговых точек, передает РИА Новости.

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Сейчас сервис доступен уже в нескольких фирменных магазинах в Москве, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Чтобы воспользоваться технологией, необходимо быть клиентом банка и заранее в отделении или в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» активировать распознавание по лицу, а также указать карту, с которой будут списываться средства. Цель нововведений — ускорить процесс оплаты покупок.

Ранее в апреле стало известно, что отечественные ретейлеры начали приспосабливаться к сокращению доходов граждан, так что по стране выросла популярность так называемых «магазинов для бедных». В бюджетном сегменте находятся 55 процентов потребителей, в верхнем — 10 процентов, а средний стремительно сокращается (он составляет всего 15 процентов).

За прошлый год на второе место в списке дискаунтеров вышла сеть магазинов «Светофор». Ее выручка увеличилась на 38,8 процента (до 188,7 миллиарда рублей). Сеть оказалась второй по приросту торговой площади, уступив только X5 Retail Group, но обогнав «Магнит».