Владелец «Пятерочки» занялся «темной кухней»

Крупнейший ретейлер России X5 Retail Group, владелец сетей «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», занялся сегментом «темных кухонь» (dark kitchen), то есть ресторанов без посадочных мест, занимающихся только доставкой еды. Об этом в интервью РБК рассказал главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

Для выхода на рынок X5 купил компанию «Много лосося», которая основана в 2018 году и развивает четыре бренда —«Много лосося», «Десять идеальных пицц», «Роллы №1», Yaji. Стоимость сделки, закрытой в конце марта, не называется.

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По словам Шехтермана, ретейлер видит в сегменте большой потенциал, но собственных компетенций не имел. Производство готовой еды, которая есть у X5, существенно отличается от ресторанного бизнеса, поэтому покупка компании имела смысл.

Исполнительный директор X5 Retail Group пообещал, что стартап останется самостоятельным, однако получит доступ к поставщикам, инфраструктуре ретейлера, логистике, IT-решениям и клиентам торговых сетей.

Ранее сообщалось, что один из главных конкурентов X5 сеть «Магнит» может выйти на рынок товаров для дома и ремонта через запуск магазинов «Магнит Мастер».