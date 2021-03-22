«Магнит» запустит новую сеть магазинов

Сеть «Магнит» может выйти на рынок товаров для дома и ремонта, запустив новую сеть магазинов «Магнит Мастер», пишет «Коммерсантъ». Они будут сочетать в себе форматы Leroy Merlin и «Мосхозторга».

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Свободные ниши на российском рынке товаров для дома и ремонта с оборотом 1,7 триллиона рублей в год привлекают крупнейших ретейлеров, отмечает издание. Эксперты считают, что «Магнит» может стать на этом рынке основным игроком. «Магнит Мастер» обеспечит более высокий возврат на инвестиции, чем продуктовые точки, уверены аналитики.

На конец 2020 года «Магнит» управлял 21 500 магазинами в России. Выручка сети в 2020 году выросла на 13,5 процента, до 1,55 триллиона рублей. Ранее стало известно, что «Магнит» изменит название для сети крупнейших магазинов. Речь идет об одноименных суперсторах, теперь они станут называться «Магнит экстра».

Новый бренд выбрали для крупных магазинов в черте города с торговой площадью в 2,35–5 тысяч квадратных метров и ассортиментом около 25 550 товарных наименований. В настоящее время сеть насчитывает 133 магазина. Согласно стратегии развития до 2025 года ретейлер планирует открывать в год 1-1,5 тысячи «магазинов у дома», 750-1000 магазинов косметики и 5-15 супермаркетов и суперсторов.