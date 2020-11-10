В России запустили продовольственные карты

С ноября российские семьи с детьми в ряде регионов смогут получить продовольственную карту для покупки продуктов питания. Такую программу запустили благотворительный фонд продовольствия «Русь», Общероссийский народный фронт, сеть магазинов «Магнит» и компания Humanventure, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Сумма трат не должна превышать тысячу рублей. Карта проходит регистрацию в приложении, поэтому обналичить средства на ней или купить что-то другое не получится. Потратить деньги можно будет в одном из магазинов «Магнит».

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Президент фонда «Русь» Юлиа Назарова отметила, что жертвователи, за счет которых пополняются карты, смогут проверить, на какие продукты потрачены деньги. Она пообещала, что личные данные участников программы останутся в безопасности.

В настоящее время карты получила тысяча семей, среди них многодетные, неполные, семьи с детьми-инвалидами, матери-одиночки. Срок действия карты — от трех до шести месяцев, то есть семья получит поддержку в размере 3-6 тысяч рублей. Участников программы подбирают вместе с органами соцзащиты и региональными уполномоченными по правам ребенка.

Пилотными регионами программы стали Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская область. Сбор средств открыт на сайте ПРОДкарта.рф. Своей целью организаторы программы называют помощь двум миллионам семей, которых Росстат учитывает в качестве нуждающихся.

Ранее конкурент «Магнита» ретейлер X5 Retail Group запустил сеть «жестких дискаунтеров» под брендом «Чижик». В них продаются дешевые продукты для бедных слоев населения. В отличие от обычных точек, там сокращен ассортимент и снижены траты на выкладку товара.