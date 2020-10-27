В России появится сеть продуктовых магазинов для бедных

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group объявил о запуске новой сети «жестких дискаунтеров», которая называется «Чижик». Первый магазин появится в Москве, он откроется 29 октября, пишет Forbes.

В магазинах станут продавать дешевые продукты с низкими ценами или ценами «ниже средних», доступные бедным слоям населения. В дискаунтерах площадью 200-250 квадратных метров будет представлено не более 800 единиц товара. Логотип новой сети — изображение черного чижа на желтом круге.

Директор по стратегии ретейлера Владимир Салахутдинов заявил, что скоро новый бренд будет таким же популярным, как «Пятерочка» и «Перекресток». Компания в 2021 году рассчитывает запустить около 50 магазинов.

Ранее сообщалось, что российские ретейлеры не верят в рост доходов населения. Они решили сделать ставку на низший ценовой сегмент и бедных покупателей. Сеть магазинов низких цен «Светофор» расширяется после успешных показателей, а сибирский дискаунтер «Командор» планирует до конца года открыть 20 новых магазинов в России.