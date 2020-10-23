«Пятерочка» открыла магазин нового типа

Сеть магазинов «Пятерочка» открыла первый супермаркет без кассиров. Торговую точку нового типа назвали «Пятерочка #налету», говорится в заявлении X5 Retail Group, управляющей сетью.

Первый магазин без кассиров появился в Новой Москве. Чтобы попасть в супермаркет, нужно просканировать QR-код с помощью специального мобильного приложения, которое можно скачать в App Store и Google Play. Оплатить товары можно с помощью этого же приложения. Покупатели также могут воспользоваться кассой самообслуживания.

В супермаркете нового формата около 900 наименований товаров, включая категорию «фреш» и свежий кофе. В компании заявили, что новый формат ориентирован на миллениалов и поколение Z, которые привыкли к формату онлайн. Поэтому «оформление торгового зала, в том числе навигация, напоминает иконки смартфона».

Ранее сообщалось, что торговые точки нового типа собирается открыть «Ашан». Один из вариантов — магазины без кассиров, где покупатели смогут сами оплачивать и забирать покупки. Кроме того, компания собралась запустить точки и районные хабы, где можно будет получить сделанный заказ в течение нескольких минут.