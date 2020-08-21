«Ашан» собрался открывать магазины нового типа

Российский «Ашан» сообщил о желании открыть торговые точки нового типа через несколько месяцев после стабилизации ситуации с распространением коронавируса. Об этом в интервью РБК заявил генеральный директор компании Йоханнес Толай.

Одним из вариантов станут магазины без кассиров, где покупатели будут самостоятельно оплачивать и забирать покупки. Также компания собралась запустить точки и районные хабы, где можно будет забрать сделанный заказ в течение нескольких минут.

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Названия у проекта пока нет. Сумму инвестиций Толай также не раскрыл. В интервью он рассказал, что компания собирается частично изменить работу гипермаркетов. Например, в Мытищах, Марфино, Химках, Коммунарке и Белой Даче торговые площади оптимизируют, чтобы открыть точки Leroy Merlin и Decathlon.

Отдельно компания рассматривает возможность работать с ресторанами. В «Ашан» могут появиться заведения с русской или азиатской кухней, хотя в последнем случае предполагается партнерство.

До этого Толай сообщил, что в рамках борьбы с коррупцией уволили десятки работников. Подозрительных сотрудников выявил заработавший в компании специальный комитет по внутреннему контролю.

Ранее о желании создать новые форматы магазинов объявили «Магнит» и X5 Retail Group. Речь идет о максимально дешевых точках с минимальным уровнем сервиса, где товары даже не будут вынимать из коробок. К такому подходу склоняются и остальные ретейлеры, поскольку ожидают увеличение покупателей с низким уровнем дохода.