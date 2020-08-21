«Ашан» уволил несколько десятков работников из-за коррупции

Из российского подразделения сети гипермаркетов «Ашан» уволили десятки работников в рамках борьбы с коррупцией. Об этом в интервью РБК рассказал глава этого подразделения Йоханнес Толай. С начала года в подразделении работает специальный комитет по внутреннему контролю.

Толай уточнил, что увольнения производились, в частности, в связи с утратой доверия из-за несоблюдения сотрудниками должностных инструкций, также работы лишались те, кто, по мнению комитета, были близки к коррупции. «Борьба с коррупцией, с откатными схемами, — тема, которая тебя как топ-менеджера в розничной торговле сопровождает всегда», — констатировал Толай. «Очень редко в организации можно поймать вора за руку. Они потеряли доверие, потому что мы видели, что они не соблюдают инструкции, и мы попросили их покинуть компанию», — уточнил он.

В начале весны стало известно, что российский «Ашан» из-за коррупции ежегодно терял до трех процентов оборота, это составляет от 80 до 100 миллионов евро.