В России собрались открыть магазины без кассиров

Российская торговая сеть «Пятерочка» собралась открывать магазины без кассиров. Одна такая точка под названием «Пятерочка с собой» уже работает в подмосковном Долгопрудном, но доступна она только для сотрудников компании. Об этом рассказал гендиректор ретейлера Сергей Гончаров, передает РИА Новости.

Вход и выход покупателей, а также процесс их пребывания в помещении, температуру и освещение контролируют специальные датчики, в рамках так называемого «интернета вещей» (IoT).

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В ближайшее время сеть примет решение о запуске пилотной торговой точки, предназначенной для широкой аудитории. По словам Гончарова, не назвавшего возможные сроки открытия, формат «Пятерочки» как магазина у дома подходит для такой инновации, поскольку сейчас у сети появились клиенты из премиальных форматов.

Ранее стало известно, что X5 Retail Group, куда, помимо «Пятерочки», входят сети «Перекресток», «Карусель», намерен развивать сеть дискаунтеров для продажи собственных торговых марок. Первые торговые точки ретейлер собирается открыть в ноябре текущего года, но окончательное решение о формате намерены принять в декабре 2021-го.

Один из главных конкурентов X5, торговая сеть «Магнит», уже начала открывать аналогичные магазины под названием «Моя цена». Первые точки отличаются крайне сжатым ассортиментом и максимально дешевым сервисом. Например, большинство товаров выкладываются на полки прямо в коробках.