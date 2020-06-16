Россияне перешли на дешевые продукты

Падение доходов в связи с экономическим кризисом в России изменило структуру покупок продуктов питания и товаров повседневного спроса. Об этом свидетельствует исследование Nielsen, пишет «Коммерсантъ».

В мае покупатели перешли на более дешевую еду — доля низкого ценового сегмента выросла до 17,7 процента против среднегодового значения в 16,9 процента. Повышение спроса наблюдается почти в половине таких категорий, например, мяса, воды, чая и макаронных изделий.

Одновременно сократились продажи в премиальном ценовом сегменте — с 35,8 процента до 34,4. В том числе в макаронах с 37,1 до 33,7 процента, а в шоколадных конфетах — с 30,8 до 28,7 процента.

Такую тенденцию подтвердили в торговых сетях «Ашан» и «Магнит». Причем в обеих связали ее и с развитием собственных торговых марок, цены на которые ниже, чем у аналогичных товаров.Также, как отмечают аналитики, 30 процентов покупателей стали чаще, чем до кризиса, искать в магазинах товары со скидками.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов предполагает, что ситуация с коронавирусом заставит торговые сети активнее развивать свои торговые марки. На фоне падения доходов россияне становятся менее требовательными к брендам, так что у них может сформироваться лояльность к продуктам, привязанным к конкретным магазинам.

Ранее сообщалось, что работа 1 июля 2020 года, в финальный день голосования по поправкам к Конституции, оплатят как работу в выходной, то есть в двойном размере.

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