Европейцы отказались тратить деньги

Европейцы копят сотни миллиардов евро на своих банковских счетах, хотя магазины и рестораны во многих странах вновь открылись. Люди отказываются тратить деньги на фоне растущей безработицы и угрозы второй волны пандемии коронавируса, пишет Bloomberg.

Потребительские расходы, на которые приходится более половины европейской экономики, имеют решающее значение для восстановления. Низкий внутренний спрос повышает риск долгого и сложного выхода Европы из кризиса.

Накопления домашних хозяйств в четырех крупнейших странах еврозоны (Франции, Испании, Италии, Германии) подскочили более чем на 100 миллиардов евро в марте и апреле. Это в три раза больше средних темпов роста за последнее десятилетие. Издание прогнозирует также, что сбережения британцев резко увеличатся во втором квартале.

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Европейская комиссия предупредила, что потребители могут продолжать откладывать большую часть своих доходов некоторое время. Европейский центробанк прогнозирует, что потребление в регионе должно восстановиться во втором квартале, но показатели превысят докарантинный уровень только в 2022 году.

Большинство граждан Евросоюза (58 процентов) столкнулись с финансовыми проблемами из-за кризиса. Около трети жителей Европы сообщили, что из-за ситуации в экономике потеряли свой доход. В ближайшие месяцы работы могут лишиться 30 миллионов человек.

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