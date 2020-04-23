Экономика Европы пережила худший месяц

Пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры обрушили деловую активность в Европе, пережившей худший месяц. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на данные английского аналитического агентства IHS Markit.

Согласно результатам исследования, комплекс мер по борьбе с коронавирусной инфекцией ударил прежде всего по тем секторам экономики, где социального взаимодействия избежать невозможно (рестораны, салоны красоты и другие).

Подобного обвала индекса активности в сфере услуг не наблюдалось даже со времен прошлого мирового финансового кризиса. Как следует из выдержки о PMI (индекс деловой активности), представленной IHS Markit, деловая активность в еврозоне обрушилась с 29,7 до 13,5 пункта в апреле. Если значение показателей PMI ниже 50 пунктов, то это свидетельствует о замедлении деловой активности в отрасли, выше — о росте.

По словам главного аналитика по экономике и бизнесу IHS Markit Криса Уильямсона, меры по борьбе с коронавирусом вкупе с падением мирового спроса и нехваткой персонала и ресурсов нанесли в апреле беспрецедентный ущерб экономике европейских стран.

Так, в Великобритании сводный PMI в сфере услуг рухнул до 12,9 пункта (с 36,0 пункта в марте), достигнув рекордной отрицательной отметки. Германии удалось сгладить падение до 17,1 пункта (с 35,0 — в марте). Франция показала наихудший результат — 10,4 пункта (с 27,4 — в марте)

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Как сообщила экономист аналитической компании Oxford Economics Рози Колторп, последствия антикоронавирусных мер оказались гораздо более ужасающими для экономики, чем предполагалось.

Для поддержки предприятий и минимизации рисков правительства европейских стран выступили с антикризисными программами в условиях пандемии коронавируса. В число мер входят выплаты заработной платы сотрудникам, которые вышли в неоплачиваемый отпуск. В мае ожидаются положительные сдвиги, поскольку планируется постепенное снятие ограничений.

Вдобавок эксперты J.P. Morgan предсказали падение ВВП в еврозоне на 45 процентов к концу второго квартала. Экономика Великобритании сократится на 59,3 процента, Японии — на 35 процентов. В Южной Корее заявили, что уровень ВВП страны в январе-марте 2020 года был на 1,4 процента ниже, чем в октябре-декабре 2019 года, — Сеул оказался эффективнее других стран в борьбе с эпидемией.

В связи с пандемией коронавируса Европейская комиссия разработала план по выводу ЕС из экономического кризиса. В рамках проекта рассчитывают выделить около двух триллионов евро на 2021-2027 годы.

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