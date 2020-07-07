X5 запустила единый сервис экспресс-доставки «Около»

X5 Retail Group (управляет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») объявила о запуске собственного сервиса экспресс-доставки «Около» и единой технологической платформы для всех сетей группы.

В компании отметили, что на рынке еды «цифра» или технологическая основа направления foodtech, приобретает стратегическое значение. Во многом это связано с резким ростом спроса на сервисы онлайн-доставки в пандемию, однако, похоже, что этот тренд останется с нами надолго: мы уже привыкли заказывать здесь и сейчас, не выходя из дома и не тратя лишнее время и силы.

В X5 также отмечают, что запуск «Около» создаст синергетический эффект и позволит оптимизировать процессы, обеспечивая единые стандарты качества для покупателей. Оформление и оплата заказов будет осуществляться по-прежнему в приложениях «Пятерочка Доставка» и «Перекресток.Быстро», а вот доставлять заказы будут курьеры сервиса «Около». Операционная модель сервиса построена на партнерстве с малыми локальными компаниями, которые специализируются на экспресс-доставке в разных городах России. В форму «Около», отмечается также в сообщении, уже экипировано 50 процентов курьеров сервисов «Пятерочка Доставка» и «Перекресток.Быстро» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Ростове-на-Дону.В ближайшее время все курьеры партнеров будут экипированы в форму под брендом «Около». Взаимодействие с курьерами происходит в едином мобильном приложении, где они получают задания на доставку, делают отметки о статусе заказа и маршруте.

На первом этапе планируется, что технологическая платформа и сервис «Около» будет ориентирован только на доставку из торговых сетей X5, в дальнейшем к сервису могут быть подключены другие участники рынка еды.

«Индустрия экспресс-доставки развивается быстрыми темпами, мы ищем инновационные подходы для ведения бизнеса, которые востребованы потребителями на фоне непростой ситуации в стране и в мире. Компанией созданы условия для развития новых направлений — “внутренних стартапов”: упрощены многие процедуры, ускорены процессы принятия решений», — прокомментировал новость главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман. «Пандемия дала новый импульс для быстрого развития цифровых сервисов и потребительского опыта. В марте, апреле и мае этого года мы наблюдали взрывной рост интереса к онлайн-сервисам Х5 и приняли решение о создании единой технологической платформы экспресс-доставки для всех наших форматов, которая бы выделялась на рынке и отражала особенности нашего взаимодействия с покупателем», — подчеркнул он.

Сервисы экспресс-доставки из торговых сетей Х5 «Пятерочка» и «Перекресток» начали запускаться с 2019 года, и на сегодняшний день являются одним из наиболее предпочтительных выборов для дистанционной покупки продуктов. Сегодня экспресс-доставка осуществляется из 439 магазинов X5 и представлена в 5 крупнейших городах.

Ранее Х5 сообщала о росте продаж через свои онлайн-площадки в мае 2020 года. Совокупная выручка онлайн-супермаркета Perekrestok.ru и экспресс-доставки из «Пятерочки» и «Перекрестка» (в рамках направления X5 FoodTech) в этот период составила 2,37 миллиарда рублей, из которых 1,7 миллиарда обеспечил Perekrestok.ru и 673 миллиона — сервисы экспресс-доставки. Прирост относительно апрельских показателей составил 40 процентов.

В Х5 ожидают дальнейшего роста рынка онлайн-продаж продуктов питания в России, а также увеличения своей рыночной доли в 2020 году и далее в сегменте доставки продуктов потребителям.