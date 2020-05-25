Сидящие на фруктах в российском супермаркете крысы попали на видео

Покупатели «Пятерочки» во 2-м Рабфаковском переулке в Санкт-Петербурге засняли на видео крыс, которые бегали по магазину и сидели в ящике с фруктами. Видеозапись опубликовало издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На записи видно, что одна из крыс бежит по помещению супермаркета, а другая сидит в коробке. Через некоторое время рядом с ней появляется вторая. На фоне слышны возмущения женщины и радостные возгласы ребенка.

Как рассказали «Подъему» в пресс-службе X5 Retail Group, видео появилось 20 мая, 21 и 22 числа была проведена двойная обработка против грызунов. Кроме того, магазин приостановил работу до 28 мая для полной дезинфекции.

В компании добавили, что регулярно проводят обработку, но она была бы эффективнее, если бы такие же меры предпринимали собственники соседних помещений, а также управляющая компания. В X5 Retail Group предположили, что крысы появляются из подвалов.

В сентябре 2019 года сообщалось, что учеников третьего класса одной из школ Вологды покусали крысы, детям сделали прививки от бешенства. Завуч учебного заведения заявила, что опасности нет, так как это были не крысы, а мыши. Кабинет, где произошел инцидент, планируется обработать.

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