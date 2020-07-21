В России появилась новая сеть дешевых магазинов

Один из крупнейших ретейлеров России «Магнит» начал открывать магазины новой торговой сети «Моя цена», в которой будут продаваться дешевые продукты под собственной торговой маркой. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК рассказал президент и гендиректор компании Ян Дюннинг.

По его словам, первые такие точки появились в Самаре, Камышине (Волгоградская область) и поселке Старая Кулатка (Ульяновская область). Под них переформатировали магазины формата «у дома», то есть площадью до 300 квадратных метров в спальных районах.

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Формат отличается работой с очень сжатым ассортиментом и максимально дешевым сервисом. Большинство товаров будут выкладывать на полки прямо в коробках, что позволит сократить капитальные вложения в открытие магазина, ремонт и переоборудование.

Тестирование таких дискаунтеров, начавшееся в июле, продлится несколько месяцев, после чего компания проанализирует спрос и отклик потребителей.

Главный конкурент «Магнита» — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») — тоже сообщал о планах развивать аналогичную сеть дискаунтеров с упором на свои торговые марки. Предполагается, что первые точки откроют в ноябре текущего года, а окончательное решение о формате примут в декабре 2021-го.

В интервью Дюннинг также рассказал о росте продаж алкоголя в магазинах сети в апреле 2020 года на 13 процентов, а водки — на 20 процентов. По его мнению, таким образом россияне пытались уберечься от коронавируса. При этом после эпидемии он ожидает продолжение спада потребления алкоголя, который фиксируется последние годы.