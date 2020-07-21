Объяснен интерес россиян к водке на фоне пандемии

Торговая сеть «Магнит» в апреле 2020 года выявила рост продаж алкоголя на 13 процентов, а водки — на 20 процентов по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Об этом в беседе с принадлежащим Григорию Березкину РБК рассказал президент и гендиректор сети Ян Дюннинг.

Рост продаж водки связан со слухами о том, что она препятствует распространению коронавируса, объяснил Дюннинг. При этом версию о том, что россияне, сидя дома, больше потребляют крепкий алкоголь, данные «Магнита» не подтверждают.

По его словам, в последние годы потребление алкоголя среди россиян «медленно, но верно идет на спад» и изменений в интересах из-за текущей ситуации с пандемией не произойдет.

В начале июня исследование компании Nielsen показало, что россияне стали покупать больше алкоголя в большой таре во время самоизоляции. Среди алкоголя объемом выше одного литра покупатели проявили интерес к водке и виски. В апреле продажи первого напитка выросли на 19 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, второго — на 52 процента. При этом до самоизоляции спрос на такие упаковки стабильно сокращался в течение года.