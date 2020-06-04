Россияне проявили интерес к водке в большой таре

Россияне стали покупать больше алкоголя в большой таре во время самоизоляции. Это следует из исследования компании Nielsen, передает газета «Ведомости».

Среди алкоголя объемом выше одного литра покупатели проявили интерес к водке и виски. В апреле продажи первого напитка выросли на 19 процентов по сравнению с тем же периодом в прошлом году, второго — на 52 процента.

При этом до самоизоляции спрос на такие упаковки стабильно сокращался в течение года. С марта 2019-го по апрель 2020 года продажи такой водки упали на четверть (26 процентов), виски — на пять процентов.

По мнению исследователей, рост спроса на большой объем алкоголя объясняется тем, что во время самоизоляции россияне активно запасались алкоголем, а крупная тара для этих целей удобнее. К тому же, себестоимость литра в таком случае меньше, отмечают эксперты. Помимо этого, люди перестали ходить в гости и рестораны, а также стараются в целом реже выходить из дома.

В мае сообщалось, что на фоне самоизоляции из-за коронавируса в России выросли продажи алкогольных напитков. Больше всего подскочили продажи водки (на 9,2 процента) и вина (на 9 процентов).

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