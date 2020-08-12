Российские магазины решили ориентироваться на бедных

Российские ретейлеры не верят в рост доходов населения. Они решили сделать ставку на низший ценовой сегмент и бедных покупателей, пишет Bloomberg.

Материалы по теме Затянуть пояса Планы по развитию России изменились. Что ждет страну и людей? Философия самозанятости Как облегчить жизнь самозанятых россиян

Сеть магазинов низких цен «Светофор» расширяется после успешных показателей, а сибирский дискаунтер «Командор» планирует до конца года открыть 20 новых магазинов в России. В «Светофоре» некоторые товары находятся прямо в коробках, а заходить внутрь «порой даже страшно», отметил руководитель исследовательской компании INFOLine Иван Федяков. «Но поскольку 20 процентов населения находится за чертой бедности, у них есть стабильная клиентская база и компания растет», — добавил он.

Две крупнейшие в стране продуктовые сети «Магнит» и X5 Retail Group также начинают ориентироваться на покупателей с низким уровнем дохода. X5 планирует открыть свой первый дискаунтер в этом году, а «Магнит» открыл их в этом году уже три.

Даже потребители с деньгами стали более рациональными и не хотят переплачивать, отметил Олег Сипети, основатель и совладелец «Командора». Он уверен, что эта тенденция сохранится, по крайней мере, в течение следующих двух лет.

Ожидается, что в этом году российская экономика сократится на 5 процентов, а затем вырастет на 3,5 процента в 2021 году. ВВП по итогам второго квартала снизился на 8,5 процента в годовом выражении, а доходы населения упали сильнее всего более чем за два десятилетия.