«Вкусвилл» пошел в Европу

Ритейлер «Вкусвилл» решили пойти на европейский рынок и открыл первый магазин за пределами России — в Амстердаме. Об этом говорится в сообщении компании.

Из него следует, что на данный момент ассортимент магазина составляет около 150 товаров местного производства, в торговой точке работают четыре человека. Глава сети Андрей Кривенко отметил, что решение открыть магазин в Амстердаме было связано с тем, что «там быстро нашлась команда, разделяющая наши ценности и концепцию».

В феврале 2020 года «Вкусвилл» зарегистрировала компанию Vkusvill Netherlands B.V для работы в Европе, об этом писали «Ведомости». О планах выйти на рынки Нидерландов, Франции и Китая Кривенко сообщал Reuters еще осенью 2019 года. Тогда глава сети объяснил, что «Вкусвиллу» подходит нидерландская бизнес-модель с самоуправлением команды и отсутствием иерархии.

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Выручка сети магазинов составила 1,3 миллиарда долларов в 2019 году. По данным «Infoline-аналитики», это второй случай, когда крупный российский продовольственный ритейлер выходит на зарубежный рынок. В 2018 году сеть магазинов «Светофор» вышла на рынок Румынии, а в 2019 году — на рынок Германии под брендом Mere.

На фоне распространения эпидемии коронавируса падение оборотов и трафика в сегменте сетевого и несетевого ритейла, малого бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров составило 50-80 процентов.

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