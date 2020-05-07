Товарам и услугам в России предсказали рост цен после окончания карантина

После окончания карантина в России могут подорожать импортные товары и услуги парикмахеров и салонов красоты, рассказал агентству «Прайм» председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

По его словам, на короткий период после отмены карантина спрос может повыситься спонтанно. При этом говорить о том, что у людей вдруг станет больше денег, поскольку не было возможности их потратить, не приходится, добавил Карпов. «Если доходы потребителя пострадали, он все равно ответит на рост цен экономией в чем-то», — добавил он.

Как отметил Карпов, рост цен будет в том числе зависеть и от рыночной конъюнктуры. Например, большинство автопроизводителей не подняли цены на импортные автомобили в начале года, когда рубль начал падать. Однако сейчас из-за низкого спроса на авторынке может расти только стоимость премиальных автомобилей, так как цены на премиальные товары формируются несколько иначе. «Товары в эконом-сегменте будут дорожать медленнее из-за высокой конкуренции», — сказал он.

При этом каждый предприниматель будет решать сам, поднимать цены или нет. «Кто-то, например, из парикмахеров попытается повысить цены, чтобы компенсировать возросшую стоимость аренды», — сказал эксперт.

В апреле глава Минпромторга Денис Мантуров допустил повышение цен на импортные товары из-за курса валют. Он отметил, что цены повышаются только на те товары, производство которых не налажено в России — их приходится импортировать.

6 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации с коронавирусом поручил правительству заниматься общей координацией всей работы по снятию карантинных мероприятий в стране. При этом глава государства отметил, что решение передать значительную часть полномочий в борьбе с коронавирусом региональным властям было абсолютно правильным.

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