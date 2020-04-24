Проанализированы траты россиян во время пандемии коронавируса

Жители Москвы и Санкт-Петербурга стали чаще делать покупки онлайн с начала пандемии коронавируса. Это следует из анализа компании Data Insight и Оргкомитета конференции по онлайн-ритейлу IDRF’2020, результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как выяснили специалисты, до начала распространения коронавируса всего 43 процента опрошенных совершали онлайн-покупки чаще одного раза в месяц. За первые две недели эпидемии в стране доля таких россиян увеличилась до 80 процентов. При этом, по данным аналитиков, изменился и категорийный состав онлайн-покупок: горожане начали тратить больше денег на FMCG-товары, то есть на еду, лекарства и товары для животных.

Установлено, что для онлайн-шопинга москвичи и петербуржцы чаще пользуются мобильным приложением, чем мобильной версией сайта магазина, где планируют совершить покупку. В первую очередь они изучают отзывы и фотографии товара, поскольку это позволяет получить наиболее полную информацию о нем.

Главным преимуществом онлайн-шопинга респонденты считают удобство выбора и поиска — важность этого фактора отмечали в два раза чаще, чем фактора низкой цены. При этом удерживает россиян от онлайн-покупок главным образом желание увидеть товар вживую.

«Стимулом для таких покупок являются самые разные вещи от наличия нужных товаров и цены до удобства поиска и доставки. Сегодня основной стимул совершения онлайн-покупок — необходимость, отсутствие других каналов», — пояснил ведущий аналитик Data Insight Андрей Шаповалов. По его словам, подобный анализ потребительского поведения позволит компаниям понять, как выстраивать свой бизнес сейчас и спустя несколько месяцев.

Исследование было проведено методом онлайн-опроса при помощи инструментария «Яндекс.Взгляд» среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга в возрасте от 18 до 44 лет, которые активно пользуются интернетом и совершали онлайн-покупки за последние 12 месяцев. Общее число респондентов — 500 человек.

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