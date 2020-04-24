Продажи имбиря в России выросли втрое

Продажи имбиря в России в апреле 2020 года выросли втрое по сравнению с показателями февраля, говорится в исследовании компании «Платформа ОФД», выдержки из которого приводит ТАСС.
«Объем продаж имбиря в РФ в денежном выражении превысил квартальный объем продаж 2019 года и оказался в три раза выше объема продаж за февраль 2020 года, а также оказался выше объема продаж за аналогичный период прошлого года на 310 процентов», — говорится в исследовании.
Отмечается, что средний чек при покупке имбиря составил 112 рублей, что на 268 процентов больше, чем год назад. 20 процентов всех продаж в стране пришлись на Москву и Московскую область.
Поводом для увеличения продаж стала появившаяся в интернете информация о том, что имбирь и лимон помогают в борьбе с коронавирусом. Впоследствии она была опровергнута. О кратном росте цен на имбирь российские торговые сети сообщали еще в начале апреля.