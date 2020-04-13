Названа замена подорожавшему в России имбирю

На российском рынке существуют продукты, которыми для профилактики коронавирусной инфекции и повышения иммунитета можно заменить подорожавший имбирь. Их в разговоре с радио Sputnik назвал доктор медицинских наук, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По его словам, вероятность заболевания в первую очередь помогают снизить фитонциды. «Летучие биологически активные вещества, эфиры, обычно с ними связан горький, острый, пряный вкус. Они разрушают вирусы», — пояснил врач.

Он пояснил, что фитонцидов много не только в имбире, но также в луке, чесноке, редисе, редьке, капусте.

В ситуации эпидемии будут полезными и продукты, имеющие противовоспалительный эффект, что помогает снизить избыточный ответ иммунной системы на вирус. Таким свойством, например, обладают куркума и ягоды: смородина, черника, клюква, малина.

Третья группа полезных продуктов питания — с содержанием антиоксидантов, которые защищают клетки. Их практически нет в имбире, зато много в куркуме, а также я ярких овощах вроде помидоров и болгарского перца.

Накануне стало известно, что в России стабилизировались цены на имбирь. Из-за вспышки нового вируса резко вырос спрос, а за ним и цены, которых доходили до пяти-семи тысяч рублей за килограмм.

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