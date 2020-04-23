Российские банки начали отменять кэшбэк

Российские банки начали отменять выплату кэшбэка клиентам за покупки в интернете из-за временных правил Центробанка о снижении комиссии за эквайринг, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Первыми об отмене кэшбэка заявили Газпромбанк, «Хоум Кредит» и Кредит Европа Банк. Все они указывают, что это временная мера, направленная на снижение убытков. Газпромбанк обещает вернуть начисление кэшбэка в октябре, остальные не называют точных сроков.

Поводом послужило решение ЦБ временно принудительно снизить предельную ставку комиссии за эквайринг в интернет-магазинах — прием карт в магазинах. Ее взимают банки-эквайеры, заключающие договор с отдельной торговой точкой. Тариф исчисляется в процентах от суммы покупки и не входит в ее конечную стоимость.

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В состав платы за эквайринг входит сразу несколько комиссий: в адрес банка-эквайера, платежной системы, а также банка, выпустившего карту. Последняя комиссия составляет наибольшую часть общего платежа со стороны торговой точки. Именно из нее банки-эмитенты карт выплачивают кэшбэк в пользу клиентов.

Таким образом, кэшбэк становится дополнительным расходом магазина, который не перекладывается на покупателя. Из-за этого многие магазины стремятся принимать больше платежей наличными.

Решением ЦБ с 15 апреля по 30 сентября максимальная ставка комиссии за эквайринг (в которую входит и комиссия в адрес банка-эмитента карты) в интернет-магазинах ограничена одним процентом от стоимости покупки, хотя обычно устанавливается рынком и составляет 1,2-2,2 процента. Регулятор объяснил такую меру тем, что онлайн-магазины получат возможность тратить сэкономленные средства на доставку товаров покупателям.

Из-за этого платежные системы, которые традиционно устанавливают размер межбанковской комиссии, тоже ограничили ее 0,7 процента от стоимости покупки.

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