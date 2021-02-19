«Магнит» изменит название для сети крупнейших магазинов

«Магнит» объявил о смене названия своей сети крупнейших магазинов, передает РБК. Речь идет об одноименных суперсторах, теперь они будут называться «Магнит экстра».

Новый бренд выбрали для крупных магазинов в черте города с торговой площадью в 2,35–5 тысячи квадратных метров и ассортиментом около 25 550 товарных наименований. Сегодня сеть насчитывает 133 магазина. По информации агентства, также ретейлер намерен провести редизайн некоторых торговых точек под индивидуальную тематику. В частности, компания уже провела тестирование «космического» суперстора в Самаре и «кубанского» — в Санкт-Петербурге.

Согласно стратегии развития до 2025 года ретейлер планирует открывать в год 1–1,5 тысячи «магазинов у дома», 750–1000 магазинов косметики и 5–15 супермаркетов и суперсторов. На настоящий момент компания — крупнейший в России ретейлер по числу магазинов, под ее управлением на конец 2020 года находилось 21 564 магазина.

В ноябре 2020-го «Магнит» вместе с благотворительным фондом продовольствия «Русь», Общероссийским народным фронтом и компанией Humanventure запустил программу продовольственных карт. Сумма трат не должна превышать тысячу рублей, а купить с ее помощью можно только продукты питания. Пилотными регионами программы стали Санкт-Петербург, Ростовская и Владимирская область.