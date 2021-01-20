В Россию начали возвращаться киоски с едой

Один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» начал тестировать новый формат торговых точек. Компания решила вернуть популярные в 1990-е годы продовольственные киоски, первые уже открыты в Краснодаре, сообщает РБК.

Вначале объекты начнут открывать в городских локациях с высоким трафиком — это офисы, транспортные узлы, пешеходные улицы, парки, спортивные объекты, учебные заведения. Всего пилотный этап подразумевает открытие 30 киосков.

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Площадь каждой точки составит 18 квадратных метров, купить в нем можно будет 650 наименований продуктов, в том числе готовую еду, снеки, напитки, мороженое. Помимо киосков, ретейлер готовится ввести собственные вендинговые автоматы.

В пресс-службе компании рассказали, что киоски позволяют не зависеть от наличия мест в объектах недвижимости и не станут конкурировать со своими торговыми точками. Кроме того, «Магнит» надеется выйти на рынок до всех федеральных конкурентов.

Директор по управлению розничной сетью «Магнит» Руслан Исмаилов отметил, что в последние годы российские города борются с хаотичной торговлей на улицах, в том числе в формате ларьков. Однако спрос на эти услуги по-прежнему остается высоким.

В свою очередь директор по связям с инвесторами Альберт Аветиков пояснил, что компания хочет зарабатывать на так называемом импульсивном шопинге, который свойственен покупателям в киосках. Таким образом ретейлер хочет покрыть еще один сегмент продаж, отмечает «Интерфакс».

Ранее «Магнит» с партнерами запустили продовольственные карточки, с помощью которых многодетные, неполные, семьи с детьми-инвалидами, матери-одиночки могут получать продуктов на тысячу рублей в месяц. В прошлом году ретейлер также начал развивать сеть сверхдешевых магазинов для бедных с урезанным ассортиментом.