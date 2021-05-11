В России появилась новая крупнейшая торговая сеть

Крупнейшие торговые сети Сибири и Дальнего Востока объединились в альянс под названием «Восточный союз». В результате ретейлер сразу же оказался в списке десяти самых больших продовольственных сетей в России, сообщает РБК.

Вошли в него ГК «Красный Яр», «Самбери» и ГК «Слата», им принадлежит по трети альянса. Генеральным директором «Восточного союза» стала Ольга Наумова, бывшая глава «Магнита».

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По ее словам, ретейлер сформирует общую стратегию развития сетей, общий категорийный менеджмент, закупочную деятельность, маркетинг, логистику и другое. Также у него появится собственная торговая марка.

В текущем году «Восточный союз» намерен подписать прямые контракты с федеральными поставщиками, наладить собственный импорт по ряду направлений, создать хабы для магистральных поставок и распределительные центры. Однако переход под единый бренд не планируется. Общая выручка участников альянса за год превысила 120 миллиардов рублей без НДС.

Ранее «Магнит» сообщил о создании нового формата торговых точек — хозяйственных магазинов у дома под названием «Магнит Мастер». Он должен выйти на рынок, который в настоящее время занят так называемыми магазинами «1000 мелочей».