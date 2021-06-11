«Яндекс» заинтересовался покупкой «Азбуки вкуса»

«Яндекс» ведет переговоры о покупке сети супермаркетов «Азбука вкуса». Об этом пишет The Bell.

Источник издания утверждает, что смысл сделки заключается в синергии сети супермаркетов с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Поясняется, что обе компании ориентируются на премиальную аудиторию, к тому же «Азбука вкуса» «исторически сильна» в сегменте готовой еды, что и заинтересовало покупателя.

Аналитики оценивают рыночную стоимость «Азбуки» на уровне 20 миллиардов рублей.

Обе стороны отказались от официальных комментариев. При этом два источника РБК также подтвердили факт переговоров.

31 мая сообщалось, что «Яндекс» купит, а затем интегрирует в «Яндекс.Маркет» популярный интернет-магазин одежды KupiVIP. Сделку планируется закрыть во втором квартале 2021 года после одобрения Федеральной антимонопольной службой. Отмечалось, что покупка «позволит "Яндекс.Маркету" ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров благодаря налаженной инфраструктуре, базе поставщиков и многолетнему опыту команды KupiVIP».

В конце апреля «Яндекс» договорился о покупке банка «Акрополь». В результате сделки к компании перейдут лицензии «Акрополя», включая банковскую. Сумма сделки составит 1,1 миллиарда рублей, из них 75 миллионов — премия к капиталу за покупку.