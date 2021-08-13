«Яндекс» отказался от покупки «Азбуки вкуса»

Покупка «Яндексом» сети премиальных ​супермаркетов «Азбука вкуса» сорвалась. По информации газеты «Коммерсантъ», первоначально сеть магазинов интересовала «Яндекс» в качестве возможности расширить сегмент онлайн-торговли продуктами, но в итоге IT-компания не увидела нужной синергии со своими сервисами и отказалась от покупки.

Источник издания в инвестиционных кругах предположил, что проблемой могли стать и завышенные ожидания продавцов касательно цены. В «Азбуке вкуса» не стали отвечать на вопросы о возможной сделке и ее срыве, а в «Яндексе» сказали, что «не комментируют слухи». С другой стороны, указали источники «Коммерсанта», «Азбука вкуса» все еще не отказалась от идеи продажи бизнеса, среди претендентов называют «Магнит» и X5 Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»).

О том, что «Яндекс» ведет переговоры с «Азбукой вкуса» стало известно в июне. Предполагалось, что смысл потенциальной сделки заключался в синергии сети супермаркетов с сервисом быстрой доставки еды «Яндекс.Лавка». Аналитики оценивали рыночную стоимость «Азбуки вкуса» на уровне 20 миллиардов рублей.

Незадолго до этого сообщалось, что «Яндекс» купит, а затем интегрирует в «Яндекс.Маркет» популярный интернет-магазин одежды KupiVIP. Сделку планировалось закрыть во втором квартале 2021 года. «Яндекс» планировал таким образом ускорить выход на рынок одежды, обуви и аксессуаров за счет инфраструктуры и опыта KupiVIP, но сделка не состоялась.