«Яндекс» закрыл крупнейшую офисную сделку

Корпорация «Яндекс» арендовала 20,8 тысячи квадратных метров в офисном комплексе Neva Towers в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на консультанта сделки и главу компании-владельца небоскребов.

Представитель «Яндекса» эту информацию изданию подтвердил. Он отметил, что «компания растет и развивается, поэтому она рассматривает различные варианты для своего расширения». В новом офисе будут работать около полутора тысяч сотрудников компании, уточнили собеседники «Ведомостей». Закрытая сделка стала самой крупной на столичном рынке офисной недвижимости, но только в этом году, указали они.

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Параметры сделки не разглашаются. По оценке регионального директора по продажам департамента офисной недвижимости Knight Frank Константина Лосюкова, ставка аренды в Neva Towers может составлять 34-35 тысяч рублей за квадратный метр в год. Руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова полагает, что она выше — 36-37 тысяч.

Источник, близкий к одной из сторон сделки, заявил изданию, что «Яндекс» будет арендовать площади в Neva Towers минимум на протяжении пяти лет. Таким образом, корпорация заплатит за аренду около 3,54-3,85 миллиарда рублей.

«Яндекс» в настоящее время занимает площади в бизнес-центрах «Красная Роза» в Хамовниках, в «Аврора бизнес парке» около Павелецкого вокзала, а также в Lotte Plaza в районе Арбата. Корпорация строит себе новую штаб-квартиру на улице Косыгина.

Весной 2021-го компания «Яндекс» сменила логотип — впервые за 13 лет. Лого включает новый знак — букву Я в красном круге, а также новый шрифт. Также «Яндекс» изменил поисковую строку — она больше не повторяет форму стрелки. Обновление разработали дизайнеры «Яндекса» вместе с Ильей Рудерманом, дизайнером, участвовавшем в создании шрифта Yandex Sans.