«Яндекс» занялся электросамокатами, запустив в Москве сервис их аренды, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

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Новый сервис станет частью приложения «Яндекс.Go», которое необходимо обновить до последней версии, после чего самокат можно будет забронировать и забрать на одной из московских стоянок.

На первом этапе электросамокаты будут доступны в трех районах столицы, к концу июля они появятся в пределах Третьего транспортного кольца. При этом максимальная скорость устройств составит 20 километров в час, в парках и других местах скопления людей она будет автоматически снижаться до 10 и пяти километров в час.

В мае и июне в России произошло сразу несколько инцидентов с участием электросамокатов, в результате которых пешеходы получали различные травмы. В результате власти Санкт-Петербурга ввели жесткие ограничения на использование электросамокатов в центре города. Аналогичные меры разрабатываются московским правительством.

